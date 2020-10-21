本月15日搭載海巡官兵飛往東沙的立榮航空B7-9051軍包機，進入香港飛航情報區前，突被港方告知「下方危險活動」，不得已折返。就在外界質疑大陸有意干擾我方飛航活動時，副參謀總長李廷盛特別搭空軍C-130運輸機前往東沙視察，宣示軍機飛東沙不受影響，防務與運補一切正常，不過軍媒發布李廷盛慰勞海巡官兵的照片時，意外出現身著迷彩服的陸戰隊員，意味原本從今6月至今號稱「移地訓練」的海軍陸戰隊，似乎可能成為「常態化」加強東沙防務。

軍方已在6月初，以「移地訓練」的名義極機密的行動迅速派遣海軍陸戰隊一個加強連進駐東沙島加強戰備，原本預計8月初歸建，但在8月初，陸戰隊又秘密派遣兵力從台北搭機出發前往東沙。原本2個月的移地訓練，目前已經長達5個月，似乎意味著未來的「移地訓練」將成為「以訓練之名行駐守之實」。

李廷盛是在昨天上午低調的偕同海巡署主任秘書滕永俊，搭乘C-130運輸機前往東沙，聽取任務簡報，並實際巡視島上官兵生活設施，犒慰官兵辛勞，同時對駐島軍醫協助照顧官兵健康安全表達感謝。

李廷盛也表示，此行是代表部長嚴德發及參謀總長黃曙光上將，對國軍官兵戮力戰訓本務，發揮聯合作戰精神，共同守護國家安全的辛勤付出，表達高度肯定與嘉許。並強調「聯合作戰首重溝通與協調」，應利用平日戰備演練時機，建立聯合作戰機制，並發揮聯合情監偵作為，掌握關鍵海空域動態，以達料敵機先、早期預警的目標。

「一定要把官兵照顧好！」李廷盛在場一再要求，再精良的武器裝備，都需要靠「人」來操作，部隊人力素質決定戰爭勝敗關鍵，各級幹部務必做好心輔工作，掌握官兵心緒狀況，協助解決「急、難、病、痛、苦」等問題，發揮領導統御，凝聚單位團結向心，確保部隊純淨與戰力。

(中時新聞網)