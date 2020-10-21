教育電台每天同步播放的「法國國際廣播電台」（RFI）新聞節目，因為內容涉及「揚陸貶台」而被暫時停播，教育部長潘文忠今天表示，當初合作時，希望播出教育文化相關的內容為主，後來發現不是，因此中央廣播電台與教育電台討論後決定暫時停播，教育部尊重。

央管與法廣有長期合作關係，自自2004年6月起，為達成台法實質文化交流及提供民眾學習法語另一管道，央廣與法廣協議，以交互轉播節目方式進行國際廣播合作。不過央廣只對外廣播，因此商請教育電台代為執行對國內部分之現場節目轉播。

不過最近有民眾反應，「法廣」新聞節目用北京腔播報台灣相關新聞，之前報導習近平「碳中和」政策，宣稱大陸為世界環保盡力；最新一集是「兩岸敵意上升間諜恐抓不完」，以中共觀點來描述。這些都讓人誤以為是在聽「匪波」，也失去讓民眾學法語的功能。

教育電台原本每天提供19時至20時及0時至1時兩個時段，在台北、彰化AM1494KHz、花蓮FM103.7播出法廣節目（依序為華語、法語各一小時）。不過教育電台昨說，經審酌後決定19日19時起暫停此節目。

潘文忠今天在立法院受訪時表示，當初央廣、法廣及教育電台合作時，以播放教育文化相關內容為主，但後來發現有些內容違背這個原則，因此央廣與教育電台協商後，決定回到教育文化的領域，所以暫時停播法廣的節目。

潘文忠表示，央廣與教育電台都是專業的電台，他們製作節目有一定宗旨，最後決定暫時停播法廣節目，教育部是後來才知道、也尊重。

(中時 )