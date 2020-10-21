印尼政府日前召開記者會指出，擬從明年元月起讓印尼移工「零付費」工作，我國雇主團體日前曾經赴勞動部抗議，但近日我國雇主團體更接獲印尼方發文決定至今年11月啟動相關作業，對此，雇主團體表示不滿並將在今天赴印尼駐台辦事處抗議，呼籲勞動部應該盡速與印方協商。

據勞動部統計，去年雇主一整年約新引進17萬餘名移工，其中印尼籍達5萬8000餘名，而與此次「零付費」相關的社福移工人數則達4萬786人。

台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會理事長賴昱崧表示，如果依照勞動部的態度「雙方協商完成前不能實施」，恐怕造成印尼移工明年無法來台，最後受害還是台灣的雇主，如果一旦要收費，7萬元至10萬元的費用如果全部由雇主負擔，很多弱勢雇主恐怕也難以負擔。

賴昱崧批評，政府口口聲聲說要「社區老化」，但缺少全日家庭看護工的協助，重度失能者恐怕只能被送至療養院、安養院。

中華民國就業服務公會理事長黃杲傑則說，印尼方稱明年開始實施「零付費」方案，依日前的流程預估11月就會啟動相關作業，可能雇主從11月起引進印尼籍移工就要承諾支付機票、訓練等費用，屆時如果不簽署可能就無法引進。

黃杲傑提及，目前雇主擔心不在於負擔這10萬元，較為憂心的是如果這筆錢要一次付清，一旦這些勞工進來台灣後失聯、轉換雇主等，這筆錢要的回來嗎？

對此，勞動部部長許銘春今天出席立法院社會福利及環境衛生委員會會前受訪時表示，有關印尼方片面提及要由訓練費等費用由我國雇主負擔一事，但目前透過外交管道瞭解其他移工輸入國對此事的反應，但其他國家對此事沒有具體的表達，但勞動部會持續瞭解。

許銘春指出，仍會持續透過外交管道向印方表達我國立場，認為相關政策的實施應該兼顧我國雇主及移工工作權利機會，持續透過聯繫。

(中時 )