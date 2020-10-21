櫃買中心今（21）日指出，天力離岸風電科技公司（6793）已在20日申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。

根據櫃買中心資料顯示，天力離岸風電成立於民國98年12月間，董事長兼總經理為吳坤達，主要產品是風電葉片的生產銷售，送件時資本額為4億9,000萬元。該公司去（108）年業績，營收585萬元，稅前虧損3,837萬元，每股虧損1.53元。

(工商 )