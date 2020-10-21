天力離岸風電 20日申請登錄興櫃股票 09:322020/10/21 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（21）日指出，天力離岸風電科技公司（6793）已在20日申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。 根據櫃買中心資料顯示，天力離岸風電成立於民國98年12月間，董事長兼總經理為吳坤達，主要產品是風電葉片的生產銷售，送件時資本額為4億9,000萬元。該公司去（108）年業績，營收585萬元，稅前虧損3,837萬元，每股虧損1.53元。 (工商 ) #天力 #離岸風電 #申請 #登錄興櫃 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陞達科握大單 董座樂看營運 04:102020/10/21 證券．權證 國際債券全年量發行創新高 挑戰600億美元 10:492020/10/21 財經 債券市場發行量創歷年新高 挑戰全年3兆元 10:402020/10/21 財經 台指期 觀望氣氛濃厚 04:102020/10/21 證券．權證 年輕學子大確幸 鴻海獎學鯨申請進入倒數10天 09:502020/10/21 財經 正裕龜山工業區廠房 9.26億標售 04:102020/10/21 產業．科技 人民幣中間價創逾兩年新高 在岸價升破6.67 10:322020/10/21 財經 A9買氣超穩 民眾購屋最吃「這一套」 09:002020/10/21 財經 操盤心法－萬三關前震盪，逢回選股區間操作 04:102020/10/21 證券．權證 《店頭市場》廣錠1股2債今起預收款券 08:172020/10/21 財經 財經熱門新聞 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 林郭文艷心碎！百年大同經營權變天 市場派拿下7席狂勝 - 要聞 - 工商 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 台灣窮得只剩下台積電？謝金河爆1句戳破盲腸 - 財經 法院判了！經營權之爭落幕 長榮集團回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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