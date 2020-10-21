台中市政府警察局第六分局結合台中市政府勞工局於「2020中台灣國際移工球類競賽」辦理性侵害、性騷擾及防制人口販運等預防犯罪宣導活動，本活動在各選手揮灑汗水盡全力爭奪各隊榮耀及現場民眾加油歡呼中，讓熱鬧的現場high到最高點。

本次活動於109年10月18日，在台中市體育總會足球委員會專用足球場及台中市朝馬國民運動中心舉辦，不僅讓外國朋友透過風靡全球的足球及籃球比賽以球會友；活動中另安排有獎徵答及趣味闖關等政令宣導活動，運動比賽中注入一股濃濃的趣味性，增加市民及移工朋友參與感，現場更不分國籍大家融入歡樂的氣氛中。

隨著中市移工朋友逐漸增加，台中市政府警察局更加重視對外國朋友的關懷與照顧，打造台中市是宜居移居且友善熱情的國際城市，透過辦理各項政令宣導活動，藉此讓來台的外籍移工及新住民能對法令更熟稔，提升本市治安滿意度及犯罪預防知能。

台中市政府勞工局於「2020中台灣國際移工球類競賽」辦理性侵害、性騷擾及防制人口販運等預防犯罪宣導活動。（警方提供）

(中時 )