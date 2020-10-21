由日本37歲知名女星深田恭子所主演的日劇《魯邦之女》第二季於10月15日正式開播，在劇中飾演三雲華一角的她近日不僅穿著緊身衣登上男性雜誌為戲做宣傳，網路上也傳出先前未公開過的寫真辣照。

改編自作家橫關大暢銷同名小說的《魯邦之女》，第二季中延續第一季的故事內容，讓男女主角順利成婚並誕下一子，但身份對立的兩人生活上依然面臨重重挑戰。而這次除了找來原班人馬飾演劇中角色外，還特別加入「漫改小天后」橋本環奈化身名偵探加入戰局，讓戲還沒上檔前便在網路上造成話題。

而劇中飾演小偷世家「L一族」長女的深田恭子，近日為了宣傳新戲也登上了男性雜誌封面大秀凹凸有致的身材，只見她穿著緊身短版上衣及貼裙，大方展示結實的腹肌曲線，一甩過去「肥恭」的標籤。

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另外，網路上還流出深田恭子先前未公開的寫真辣照，只見她穿著一件吊帶蕾絲連身內衣，趴在地上凹出性感曲線與圓潤翹臀，火辣身型配上甜美笑容同樣電暈一票粉絲，紛紛留言「太性感了」、「身材一點都不胖」、「太致命了」。

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(中時新聞網)