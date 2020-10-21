桃園市新屋區16日有位民眾駕車在路上時遇見「神奇老伯」，老伯不僅未禮讓直行車逕自轉彎進入車道，隨後又突然停下車，打開車門並快速朝著後車比出「1、2、3」的手勢，目睹一切的民眾超疑惑，上網發文求解網友。

一位陳姓男網友在臉書社團《爆料公社》PO出一段行車紀錄器，無奈地寫下「有人能解答阿伯手勢123是什麼意思嗎？」影片中可見，16日時，原PO行經桃園市新屋區中山路段，突然一台銀灰色的轎車豪不客氣地從右側轉彎進入，瞬間原PO與銀色轎車的距離拉的相當近，看了心驚驚。

不僅如此，這台銀色轎車轉彎後便在道路上停車，而汽車門突然打開，坐在駕駛座的老伯往後方探出頭，快速的伸手比劃「1、2、3」的手勢，比完立刻關上門開車離去。謎樣的行徑讓後方的原PO超茫然。

文發出後，不少網友紛紛留言回應，「123到台灣，台灣有個阿里山」、「一次兩小時300」、「123木頭人」、「請、謝謝、對不起」、「今天晚上樂透開123尾。」、「123，不拍？我走囉」；而原PO發出的影片為靜音，也有不少網友推測「應該是你按喇叭按很長吧」、「應該是你喇叭按超過三秒了吧」。

(中時新聞網)