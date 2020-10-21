國防部長嚴德發明天將到立院國防委員會進行國軍提升後備戰力專案報告，報告今送達，報告內容指出，為符合教召公平性，將未曾於8年內參與教召之人員，檢討解除編管8年政策，採「後退先選」之原則召訓；故解除編管8年政策，非指延長教召年限及增加次數，而是盤點士官以上退伍幹部，且未受召訓人員，納入編管，以符公平；其餘8年內曾受召之人員，仍按現行作法實施，教召次數最多4次，以有效充實後備軍、士官編管儲備，擴增幹部選充人力，並兼顧兵役公平原則。

報告指出，國軍後備部隊擴編動員主要包含第一、第二及第三類型部隊，原總兵力約21萬餘人，受限於現有訓練機構不足，原區分二年施訓，每年平均訓量約12.5萬人，且每次教召訓練天數為5至7天；「提升後備戰力」專案改革後，後備部隊將擴充至26萬8千餘人，訓練機構擴充8個（5個甲種旅及3個後訓中心），訓練總能量增加至29萬人，可充分滿足應急作戰後備動員要求，一年內即可將編管之26萬8千餘人施訓完畢，且訓練天數增長為14天，整體教召訓能及品質大幅提升。全案擬區分階段推動，預於111年啟動。

報告指出，為提升後備戰力，針對訓練強度與課程全面檢討精進，教召期間區分「戰備基礎訓練」及「戰備任務訓練」等2個階段施訓，置重點於熟練編制專長、加強組合訓練、瞭解作戰任務與落實戰備演練，並依據各類型部隊任務特性，強化「灘岸守備」、「城鎮戰」、「反（空）機降」、「重要目標防護」等實戰訓練科目。

(中時 )