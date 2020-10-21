距離美國總統大選只剩兩個多星期，民主黨總統候選人拜登次子「郵電門」爆發後，最新美國總統大選民調顯示，拜登支持度下滑2個百分點，不過仍舊贏過川普，兩人究竟誰會勝出，持續引發外界關注。至於，未來美國歷史教科書將會如何形容川普執政時期，對此，律師葉慶元也做出解釋。

葉慶元在臉書轉貼一篇紐約時報中文網的文章「川普的粉絲為什麼支持他」，接著寫下，「多年後，美國的歷史教科書，大概就是用『川普亂政』四個字來形容這四年（希望不會再有四年）」。而這篇貼文曝光後，引發網友討論。

有網友認為「等著看川普落選，就知道誰才是真正崩潰」、「等看假愛民主的台灣人崩潰」、「大部分的台灣媒體支持川普，待下個月開獎之後再來看看台灣媒體怎麼說吧」。

另外，隨著美國大選逼近，全國上下開始繃緊神經，但壓力最大的莫過於印第安納州維哥郡（Vigo County）選民，因為當地自1956年以來每屆總統大選都押對寶。今年在拜登、川普勢均力敵的情況下，維哥郡投票結果再度受到全國關注。

(中時新聞網)