聯發科(2454)高速運算接單傳捷報，有消息指出，聯發科打進超微(AMD)供應鏈，獨家供貨串行器及解串器(SerDes)晶片給超微，聯發科今股價聞訊開高，上漲逾1%，股價最高達710元，目前站穩所有均線位置。

隨著全球5G陸續進入商轉，高速運算、AI(人工智慧)等將成為未來幾年半導體市場重要成長引擎，聯發科在5G除在行動晶片穩定成長外，最新傳出，聯發科打進超微供應鏈，獨家供貨串行器及解串器(SerDes)晶片給超微，這可以說是聯發科首度打進超微，隨著高速運算、邊緣運算等規模持續成長，將有利於聯發科在ASIC(客製化晶片)領域有更顯著的貢獻，且因為ASIC領域產品毛利率明顯高於平均，不僅可以支撐住高毛利表現，也將對獲利會有有效提升。

展望第四季，聯發科儘管有華為禁令留下的缺口，但目前其他大陸品牌小米、OPPO、vivo等積極拉貨，降低衝擊，加上疫情衝擊下，平板、Chromebook等疫情商機持續延燒，另外，成長型產品方面，ASIC、PMIC(電源管理IC)、IoT等均在5G帶動下，穩定成長，甚至已經有法人看好，聯發科第四季營收有機會持平甚至進一步成長，由於聯發科第三季營收已經寫下歷史新高，衝上900億元大關，故可以預期的是，聯發科營運表現第四季值得期待。

聯發科預計在10月30日舉辦法說會，將由執行長蔡力行、財務長顧大為親自主持，到時除公布第三季財報外，也會對第四季營運做出更明確說。

(時報資訊)