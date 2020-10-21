精測(6510)響應政府啟動循環經濟產業計畫，宣布與桓達(4549)簽訂策略合作意向書，未來將結合雙方所長，為各類工業產業提供製造工廠的廢水處理智慧環保解決方案，盼把關工業污水排放，攜手發展水資源再利用，實踐讓黑水變藍金的環保願景。

精測生產高速高頻印刷電路板（PCB）、半導體IC載板及探針卡等各類半導體測試介面，並於廠內導入自主研發的智聯網（AIoT）生態系統多年，具備研發、製造與銷售各種化學藥液感測器、邊緣運算系統、人工智慧、設備智動化與智慧管理平台的完整生態系統。

桓達專注發展自動化感測器42年，客戶遍及電子半導體、水資源、食品、化工、鋼鐵、水泥各類工業製造產業，研發、製造、銷售各種物液位、流量、壓力、溫度等物理量傳感器，提供製程自動化應用的解決方案。

精測表示，未來將提供各種化學藥液的AI智動化邊緣運算設備與管理平台，桓達則提供各種物液位物理量傳感器，雙方共同協助各類產業的製造工廠導入智慧製造與智慧環保整體解決方案系統，推動AI人工智慧技術協助工業廢水監測工程與處理流程優化。

精測總經理黃水可表示，據內政部統計，台灣每日污水排放總量超過300萬公噸，如何兼顧經濟發展及善盡環境保護之責，多年來是製造業難解課題。如今導入製造生態鏈的AI科技成熟，將有效提升製造業高效率使用環境資源，降低製造帶來的環境污染。

精測所屬產業為高耗水量的PCB、半導體製造業，為追求先進製程發展並兼顧環境保護，5年前啟動全流程AI智慧製造計畫，並於今年9月正式成立智動化事業處，進軍智慧製造及智慧環保市場整體解決方案與服務市場。

精測表示，如今透過邊緣運算以AI回控設備達到即時監控水質、並根據蒐集的大數據進行超標預警，避免排放水質異常。另外，透過AI演算法在製程裡達到藥劑添加最佳化，有效節省水處理操作成本，可進一步提升智慧環保效益。

而「2020年台灣國際電子製造聯合展覽會」今（21）日起連3天於南港展覽館一館登場，精測在展覽期間將在攤位展出最新「智慧製造」與「智慧環保」解決方案。

(時報資訊)