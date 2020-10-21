歐股周二波動不一，對新冠病毒和英國脫歐協議的擔憂，與企業獲利的樂觀情緒雙方出現拉扯。周二收盤小跌。

義大利、西班牙和英國為抵禦疫情擴散，最新施加的社交限制，將減弱經濟復甦力道。愛爾蘭財政部長指出，最新的管制措施將讓該國全年GDP下跌3.5%。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌1.30點或-0.35%，為365.51點。泛歐Stoxx 600指數在三月的新冠大流行暴跌中，至今已回復35%，但仍努力恢復到疫情前水準。

英國與歐盟官員仍努力在貿易談判中達成進展，避免快速斷裂的結局出現。ING國貿分析師Spakman表示，「事情必須在11月中旬前達成協定，這意味著仍有時間來出現犯錯、沒有協議、或是僅有微薄協議，這樣的不確定性令人不安」，而無協議脫歐也將對歐盟經濟產生衝擊，特別是在汽車業、農業和化學部門。

企業獲利是周二股市的亮點。瑞銀擴大收漲2.7%，該銀行報出季度獲利增一倍。電腦周邊產品大廠羅技大漲16%，該公司上調全年獲利財測。

白蘭地大廠人頭馬君度(Remy Cointreau)第二季銷售復甦，股價仍下跌2.4%。中國和美國的需求強勁，協助酒品銷售增加。

瑞典電信商Tele2下跌4.7%。該公司維持全年財報展望。另外瑞典政府宣布，將排除華為和中興5G網路設備，已裝設的將拆除。

英國FTSE指數早盤曾上漲0.7%，收盤持平。英國央行官員表示，央行需要增加更多刺激。

(時報資訊)