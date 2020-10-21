大同(2371)臨股會今早在大直典華召開，小股東今踴躍出席，今天股東出席率高達91.89%，出席股數逾20億股，股臨會準時在9:00召開。由欣同董事長林宏信主持。會議開始小股東高喊「程序事項優先處理」；林宏信表示，今天僅處理董事選舉事宜。

林宏信指出，此次股東臨時會全面改選是經過經濟部函許可召集。此股東臨時會改選9名董事（含3名獨立董事），任期三年，改選的董事自109年10月21日股臨會後就任起至112年10月20日止。

今天臨股會的18名董事暨獨董名單及重要持股數如下，市場派部分:其中競殿投資代表人共計5人，法人持股數為4455583股，分別為王光洋、林文淵、葉曉甄、郭添輝、陳柏元；欣同投顧代表人林宏信；獨董李勝琛、龔鍾嶸、陳兆勛。公司派部分:大同高中代表人2人，法人持股數為32050074股，分別為林郭文艷及張益華。董事彭文傑、沈柏延、蘇鵬飛、蔡勝文。獨董劉宗德、謝穎昇及王金來。

(時報資訊)