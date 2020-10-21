國內電動機車龍頭Gogoro（睿能）於上週爆出內鬼竊密，一家成立一年的小公司「湛積」，遭控握有與Gogoro近似的電池技術，新北地檢署大動作搜索湛積與員工住處，同時以《營業秘密法》偵訊創辦人林松慶等10人。

根據《鏡週刊》報導指出，在睿能還在草創時期，林松慶便獲陸學森邀請加入，同時在任職期間，一手打造出Gogoro最重要的兩大技術「馬達」與「電池」，可以說是Gogoro的靈魂人物。去年10月，林松慶離開睿能，帶著10名前同事成立湛積，不僅開發同款電動車電池，連技術規格都近似，近日遭指控擁有與Gogoro近似的電池技術，Gogoro於是提出訴訟，新北地檢署也大規模的搜索湛積。

由於對於電動機車而言，電池與馬達都是十分重要的技術，Gogoro這些技術的開發，也都與林松慶有關，於是陸學森下重手對付林松慶。先前Gogoro已經對林松慶與人事主管提出惡意挖腳、競業禁止2大罪狀，如今又以違反《營業秘密法》《智財權法》提出告訴。

據悉，睿能是被國發會投資認定為台灣「獨角獸」的企業，背後出資者除了有國發基金的10億元外，同時還有潤泰集團總裁尹衍樑、宏達電董事長王雪紅、新加坡淡馬錫基金、美國前副總統高爾（永續能源發展基金）、法國能源巨擘ENGIE集團、日本住友商事等知名企業，目前未上市估值高達10億美元（折合新台幣約290億元）。

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(中時新聞網)