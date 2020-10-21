上班族壓力大 租屋處種植大麻遭逮 09:582020/10/21 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 33歲盧男(中)在租屋處種植大麻遭警方逮捕。(警方提供／林和生屏東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 盧男以工作壓力大為由，在租屋處種植大麻吸食，整批市價超過40萬元。(警方提供／林和生屏東傳真) 屏東縣刑大以大數據分析情蒐獲得大麻製毒工廠，10月中旬在長治鄉一處出租套房，查獲33歲盧姓男子栽種的大麻植株共14株，包括乾燥大麻葉10公克及LED日照燈等栽種工具。 屏縣刑大副大隊長葉士傑表示，今年大麻價格飆漲至1公克市價約新臺幣1500到2000元，14株大麻市價超過40萬元；盧男表示，自己在私人公司擔任行政人員，因為生活壓力大，才會上網學習種植技巧，收成就供自己吸食。警方訊後已依毒品危害防制條例移送屏檢偵辦。 ★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！ (中時 ) #大麻 #大數據 #市價 #吸毒 #公克 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美大選選邊站 危及台灣 04:102020/10/21 國際大事 村長沾腥4／「我只能一直尖叫」女粉遭硬上 指控詹江村私密處有胎記 07:242020/10/21 社會 證交所網路闖關活動 中獎機會大 04:102020/10/21 證券．權證 中山大攜手澎湖 改善離島醫療 04:102020/10/21 地方新聞 壽險投資 重回不動產市場 04:102020/10/21 財經要聞 兩岸貿易為台灣經濟增柴添薪 04:102020/10/21 論壇廣場 成大新研究 發現南極平流層暖變 04:102020/10/21 地方新聞 大中華基金淨值 頻創新高 04:102020/10/21 投資理財 美國大選前 外資雙策略進出 04:102020/10/21 證券．權證 合庫挺蕉農 大買在地農產 04:102020/10/21 全球財經 社會熱門新聞 村長沾腥1／稱「被國家機器監控」逼去摩鐵 詹江村遭控硬上粉絲 - 社會 洋男友愛拍性愛片 台女分手後慘成全球知名色情網站女主角 - 社會 北巿死亡車禍 女騎WeMo自撞 噴飛對向遭輾斃 - 社會 想再騎一次！人妻小三極樂台灣到大阪 就要人夫「精盡人亡」 - 社會 國中女師逼老公脫褲公園露鳥 新婚2年離家床戰小王17次 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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