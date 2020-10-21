盧男以工作壓力大為由，在租屋處種植大麻吸食，整批市價超過40萬元。(警方提供／林和生屏東傳真)

屏東縣刑大以大數據分析情蒐獲得大麻製毒工廠，10月中旬在長治鄉一處出租套房，查獲33歲盧姓男子栽種的大麻植株共14株，包括乾燥大麻葉10公克及LED日照燈等栽種工具。

屏縣刑大副大隊長葉士傑表示，今年大麻價格飆漲至1公克市價約新臺幣1500到2000元，14株大麻市價超過40萬元；盧男表示，自己在私人公司擔任行政人員，因為生活壓力大，才會上網學習種植技巧，收成就供自己吸食。警方訊後已依毒品危害防制條例移送屏檢偵辦。

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(中時 )