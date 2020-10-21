行政院長蘇貞昌昨表示，行政院完全尊重NCC專業審查，更反諷或許是馬政府曾停播年代綜合台，有干預經驗才會以為他會干預。國民黨前立委孫大千在臉書大酸：「頻頻拿馬英九總統來做擋箭牌，難道蘇貞昌是打算要硬幹到底了嗎？」

孫大千說，連神明都敢欺騙的人，說起大話臉不紅、氣不喘。到底蘇貞昌是否「會干預也有辦法干預NCC」？只要回答下面的問題就可以了：

他說，總統府密件外洩疑案中所揭露的資訊明白提及，「在NCC其他委員方面，3位新任委員中，一位是現任主秘，另外2人是媒改學者，『致達說，2人偏綠，可以配合處理中天』，但其中一位比較理想色彩；政院的思考是，主委提出委員人選，日後就要負責溝通。」

孫大千說，行政院究竟想NCC如何「配合處理中天」？如果院長只要把主委叫來訓一頓，就可以貫徹意志，負責溝通其他委員，這難道不是代表蘇貞昌「會干預也有辦法干預NCC」嗎？

(中時 )