長榮集團經營權之爭可望落幕，台北地院民事庭裁定，指派高雄科技大學副校長俞克維等7人為臨時董事，接管長榮集團最大股東張榮發（文教）基金會，由於這7席均為張國華陣營的原基金會董事長鍾德美推薦，應會傾向挺長子張國華「專業經理人治理」理念，如無懸念，張國華將可主掌長榮集團營運。

長榮集團稍早回應，尊重法院之裁定，也尊重每位新任臨時董事獨立行使職權。另外，針對長榮集團高級主管被謝國獻等人唆使黑道恐嚇案件，目前已進入司法審理中，相信法院會做出最公正的判決。

張榮發基金會是長榮集團最上層的控股公司，掌握基金會等於主導集團營運，原本的15席董事，在么子張國煒辭任後，形成「大哥派」7比「弟弟派」7的僵局，延宕近2年無法完成改選，最後聲請由法院接管，派任臨時董事選出新任董事長。

7席臨時董事分別是高雄科技大學副校長俞克維、臺北藝術大學音樂學院院長蘇顯達、雲林樟湖生態中小學校長陳清圳、遠見天下文化事業群營運長林天來、臺灣海洋大學教育研究所教授吳靖國、佛光山佛陀紀念館顧問張譽騰，以及誠致教育基金會董事長方新舟，均是教育界、宗教界及文教界的重量級人士。

長榮集團經營權之爭起於創辦人張榮發過世後，張國華退居幕後、交由專業經理人打理的經營模式不獲次子張國明與三子張國政接受，於是布局要趕走現有經營團隊，包括長榮國際董事長柯麗卿被噴辣椒水，差點把她弄瞎；張榮發基金會董事長鍾德美也被黑道恐嚇住家失火，老臣戴錦銓則遭黑衣人持球棒尾隨，堪稱光怪陸離。

檢警也查出，張國政與連襟謝國獻為奪取長榮經營權，除有意以謝國獻開設的「法威國際顧問公司」取代經營團隊，還計畫收購老二張國明持股，並策動其出面召開記者會控訴鍾德美濫權。不過張國政陣營提出的13大訴訟，已有10件敗訴收場，謝國獻更因找黑道介入遭到起訴，現由台北地院審理中。

(中時 )