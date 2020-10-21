因串流媒體競爭加劇、防疫限制放寬，以及現場直播體育節目重返電視，網飛（Netflix）上季用戶增長創下4年新低，且獲利意外疲弱，受此打擊，周二盤後股價下挫5.71%，報495.40美元。

網飛公布，第三季營收年增22.7%，為64.4億美元，超出市場預期的63.8億美元。淨利為7.9億美元，較去年同期的6.652億美元增長。每股盈餘為1.74美元，優於去年同期的1.47美元，但落後市場預測均值2.14美元。

網飛第三季全球付費用戶增加220萬個，不如市場預期增加340萬。值得注意的是，亞太區貢獻高達46%的全球付費用戶增長，占比超出其他所有地區，首度成為網飛付費會員成長的領頭羊。

eMarketer分析師Ross Benes表示，其國內訂閱數幾乎持平，凸顯出網飛在美國已經飽和的問題。隨著國內用戶增加持續放緩，其營收增長可能來自於調漲價格。

受惠於世界各地實施防疫禁足令，網飛今年一至三月暴增1,580萬個付費客戶，激勵其股價大漲，成為今年來漲幅最大的個股之一。

惟網飛此前已經警告投資人，隨著防疫封鎖措施鬆綁，新用戶激增的榮景將在下半年消退。該公司預估第四季全球用戶將新增600萬個，不如分析師預估651萬。

網飛承認，從迪士尼到AT＆T的華納媒體（WarnerMedia），隨著好萊塢電影製片業的重組，以更直接爭取影片訂戶，使競爭日益激烈。

近幾個月來主要體育賽事已恢復比賽，以及包括AT＆T的HBO Max、Comcast的Peacock在內等新進的串流媒體服務，也為觀眾提供新選擇。

網飛表示，今年前三季的用戶增長已超越2019年全年。截至第三季度結束，該公司全球的串流客戶達到1.952億。共同執行長Reed Hastings在法說會上表示，「下一次相聚時，我們的會員應該已超過2億個，全年新增3400萬個，創下年度新高記錄」。網飛並宣布到年底前，將完成超過150部作品的拍攝，且與2020年相比，公司將在2021年每一季發布更多的原創節目。

(時報資訊)