台積電ADR及聯電ADR均收高，兩檔股價今開盤均隨ADR收漲開高，聯電(2303)挾著8吋晶圓代工漲價利多，股價開高走高，漲幅逾3%表現更為強勁。

台積電ADR周二收在88.26美元，漲0.7美元，漲幅0.8%，換算每股為台幣510.71元。台積電(2330)周二股價收低在451元，外資反手賣超2909張。今台積電開高走高，盤中漲幅約1%至455.5元。

聯電ADR周二收在5.41美元，漲0.13美元，漲幅2.46%，換算每股為台幣31.3元。聯電周二股價收高在31.2元，外資反手買超2190元。今聯電開高走高，盤中漲幅約3.6%至32.35元。

據聯電客戶，一家IC設計業者透露，聯電2020年下半年已針對新追加投片量的訂單漲價10%，2021年第一季還會再調漲8吋晶圓代工價格，其中，已經預訂的產能將調漲5～10％幅度，後續才追加投片量的訂單，以漲價後的價格再調漲1～2成左右。

聯電預計29日(下周四)下午舉行線上法人說明會。公司第3季合併營收448.7億元，較第2季成長1.1%，與去年同期相較成長18.9%，續創季度營收歷史新高。聯電第4季將有望受惠於需求維持高檔，法人看好營收表現有機會再創新高。

聯電下周舉行法人說明會前，一家外資看好聯電第3季毛利率優於預期，上調今年、明年每股盈餘預估值，並將目標價調高到38元。

外資發布研究報告指出，由於產業持續供過於求，聯電今年第3季毛利率有望上看25%，優於市場推測的21%；預期第4季營收將季增4%，優於市場推測的季減1%。

外資指出，聯電28、40奈米等主要製程產能利用率提升，推升毛利，加上中國晶圓代工廠中芯遭美國制裁，聯電有望搶市占有利營運，將聯電2020年、2021年每股盈餘預估值上修14%、8%，至1.74元、2.13元，維持「買進」評等，目標價從30元升到38元。

(時報資訊)