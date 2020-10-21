美紓困案新進展，周二美國原油期貨反彈1.5%；據美國石油協會(API)所公布的最新數據指出，截至10月16日當周，美國原油庫存意外增加58.4萬桶，與分析師原先預期的減少100萬桶有所差距。

但據了解，美國參議院將對一項5000億美元的疫情紓困法案進行投票，外界預期若順利通過，將有助於緩解受新冠疫情打擊的企業，眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)對於兩黨取得共識抱持樂觀態度，並看好能在總統大選前順利推出紓困措施，激勵市場信心；其中美國原油漲幅1.5%，倫敦原油漲幅1.3%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.63美元，報每桶41.46美元；11月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.17美元；11月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.19美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.54美元，報每桶43.16美元。(商品行情網)

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