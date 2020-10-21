女人生產是攸關性命的大事，不論對產婦或嬰兒都是。巴西帕拉州（Para）日前發生一起悲劇，一名懷孕8個月的婦女陣痛被送到醫院，她與家屬要求剖腹，醫師卻堅持自然產，豈料生產過程發生意外，醫護人員疑似用力過度，直接扯斷嬰兒的頭，還掉落到地面。

綜合外媒報導，居住在歐倫市（Ourem）的26歲孕婦，之前都是在歐倫市的醫院產檢，然16日一早6點她發生緊急狀況，被送到貝倫市（Belem）的聖卡薩德米塞里科迪亞醫院（Santa Casa de Misericordia hospital）。

孕婦和家屬向院方表示，之前產檢的醫師發現嬰兒有難產可能，早就向該名孕婦說明必須剖腹產，但聖卡薩德米塞里科迪亞醫院的醫師卻不予理會，堅持讓她自然產。孕婦的丈夫指控，當時醫生一直叫妻子用力，護士也在旁協助，但就在嬰兒的頭才剛出來，一名護士疑似力道過猛，直接扯斷寶寶的頭，還掉到地板上。而發生慘劇後，一直拒絕剖腹的醫生，還是不得不「動刀」將寶寶殘餘的身體取出。

親友痛訴，在場醫護人員目擊全部事發過程，但事後竟然有一名人員宣稱，胎兒早在子宮內就死亡，意圖要逃避責任。目前整起事件仍有待警方進一步釐清，院方發出聲明表示遺憾，並強調會全力配合調查。

(中時新聞網)