據內政部統計，截至今年8月底為止，全台灣行蹤不明移工滯台人數已達5萬1087人，內政部常務次長邱昌嶽今天專案報告時建議，為從源頭減少外籍勞工發生行蹤不明情形，包括改善外籍勞工勞動條件，包如調整最低薪資，開放外籍勞工得自由轉換雇主，給予外籍勞工選擇工作機會，降低行蹤不明誘因。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部等部會針對「行蹤不明外籍勞工對原住民勞工就業影響及如何降低逃逸誘因」。

邱昌嶽表示，移民署曾針對收容人訪談，外籍勞工失聯原因包括來台前需支付高額仲介費用，薪資待遇、勞雇關係、工作量及工作環境等基本勞動條件不如預期；行蹤不明後非法工作薪水較高，且可自由轉換雇主；外籍家庭看護工行蹤不明後，雇主等等新任外籍勞工空窗期過長，形成非法市場需求。

內政部因而建議勞動部，包括改善外籍勞工勞動條件，包如調整最低薪資，開放外籍勞工得自由轉換雇主，給予外籍勞工選擇工作機會，降低行蹤不明誘因。

邱昌嶽提及，現行法令難以有效嚇阻外勞工發生行蹤不明情事：現行法令對於非法雇主、非法仲介罰嬰過低，難以遏阻聘僱行蹤不明外勞法工作。

(中時 )