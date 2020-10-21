大同股東臨時會21日改選6席董事、3席獨董，公司派與市場派將正面對決。電子投票高達41.83％，市場派獲得32.51％居領先地位，其中三圓建設董事長王光祥推薦律師李勝琛出任獨董，在電子投票股全數2,181,367,744股而居冠。

大同股東臨時會今日登場，出席相當踴躍，上午9點33分公布最新出席率從9點會議開始時的91.88％提升至92.34％。大同21日股東臨時會分三個現場，身為大同股臨會主席召集權人欣同投資負責人律師林宏信致詞表示，大同股東臨時會依經濟部許可召集，只有一個議案就是全面改選董事及獨董。

林宏信在主現場致詞後，雖有股東提出程序事項，優先處理。但林宏信重申一個議案是全面改選董事及獨董，未理會及處理小股東訴求。隨後小股東，要求對程序處理提出異議，引起其他股東反彈，台下吵成一團。主席裁示進行投票後，所有爭執，都畫上休止符。

大同公司派推6席董事、3席獨董，其中董事部份，大同董事長林郭文艷及尚志資產董事長張益華以大同高中法人代表身份角逐董事，大同執行副總兼財務長彭文傑與蘇鵬飛、蔡勝文及大同世界科技董事長兼策略長沈柏延都以個人名義參選董事；謝宗德、謝穎昇兩人選獨董，獨董羅清泉請辭後，大同改推派安永聯合會計師事務所所長王金來選任獨董。

市場派方面，欣同、新大同及台商鄭文逸推舉欣同負責人律師林宏信參選董事，以三圓建設王光祥為首的市場派董事及獨董名單大換血，推舉5席董事及3席獨董。王光祥、林文淵、正碁建設董事長兼文心建設總經理葉曉甄，新增美國普渡大學電機博士郭添輝、台苯總經理陳柏元等五人，都以競殿投資法人代表角逐董事；獨董方面推舉李勝琛、大同前財務長龔鍾嶸及曾任台大應用力研究所教授陳兆勛三人。

康和證券負責這次股務代理，股臨會前公布電子投票約41.83％。大同公司派得票率9.32％，市場派得票率32.51％。三圓建設董事長王光祥推薦律師李勝琛出任獨董，在電子投票獲得得票股權2,181,367,744股居冠。

(工商 )