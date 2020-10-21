全球最大碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力-KY，近年將經營觸角延伸至碳纖維複合材料汽車輪圈，首度以碳纖維輪輞與鍛造鋁輪輻組裝的汽車輪圈，參加21日登場台北國際汽車零配件展，全力搶攻汽車輪圈改裝市場商機。

波力指出，碳纖維輪輞與鍛造鋁輪輻組裝而成的碳纖維複合材料汽車輪圈，相較鍛造鋁合金輪圈，重量減少30％。客戶能在不改變輪輞，依據據輪輞孔洞更換輪輻，選擇性大。利用碳纖維複合材料製造輪圈，不僅大幅度減輕重量，還能夠顯著提高加速與制動性能，同時減少燃料的消耗。

波力表示，波力碳纖維複材輪輞採用模壓成型工藝，輪輞內外環的表面光潔平整，同時確保輪輞的輪緣、輪唇、胎圈座、駝峰等尺寸標準，增加氣密性。碳纖維作為汽車材料的優點為重量僅鋼材的20％～30％，強度是鋼材的七倍。

波力表示，波力多款碳纖維複材汽車輪圈已通過第三方機構德國TUV與美國SAE J2530產品檢測，中國大陸極寒氣候路測、成都到拉薩的極端路況測試。輕量化且高強度的汽車輪圈，不僅提升行車動力與舒適度，也有效降低油耗。波力大陸浙江桐鄉廠目前建置10座汽車輪圈爐台生產線，年產能2.4萬顆汽車輪圈，未來將分階段逐步提升產能。

波力指出，波力2020年7月中旬參加大陸深圳舉辦深圳國際汽車改裝服務業展覽會，獲得極大迴響，已經與大陸14家高級汽車銷售店或改裝店合作，打造Bonny碳纖維複材汽車輪圈的經銷旗艦店，第一階段，先在中國大陸一線城市成立20家經銷旗艦店，第二階段擴增為60家。

(工商 )