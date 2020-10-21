美頁岩油整併又一樁！Pioneer Natural收購同業Parsley 10:102020/10/21 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 頁岩油業者Pioneer Natural Resources 20日（周二）宣布將收購規模較小的同業Parsley Energy Inc，交易規模約45億美元，這也是美國頁岩油產業在油價暴跌衝擊下又見一起整併案。 因油價疲弱，令許多頁岩油公司已陷入虧損，帶動該行業整併潮。此前一天，康美國康菲石油公司（ConocoPhillips）甫宣布以97億美元收購美國頁岩油生產商Concho Resources。今年７月雪佛龍（Chevron）以42億美元買下Noble Energy。 (工商 ) #頁岩油 #整併 #Pioneer #Natural #收購 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美頁岩油整併又一樁！Pioneer Natural收購同業Parsley 10:102020/10/21 財經 疫情害慘！國泰航空全球裁員8500人 台灣600員工前途未卜 10:282020/10/21 財經 愛富明科技 推零級除油淨化機 04:102020/10/21 產業特刊 《電腦設備》緯創擴大IOT產能 出手收購WD大馬廠房 15:392020/10/20 財經 國際大廠相繼賣... LED業務收購 4年近30億美元 04:102020/10/21 產業．科技 部落釀食尚 網紅、縣長PK廚藝 04:102020/10/20 地方新聞 全國首創PFPS 富偉放眼國際 04:102020/10/21 產業特刊 SK海力士砸90億美元 收購英特爾NAND Flash事業 產業秩序及報價利多 04:102020/10/21 財經要聞 《韓股》現代汽車慘跌 KOSPI受累 11:582020/10/20 財經 好厲害！中市警1個抓9個 逮住整車失聯移工 14:422020/10/20 社會 財經熱門新聞 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 林郭文艷心碎！百年大同經營權變天 市場派拿下7席狂勝 - 財經 - 工商 8500萬職位5年後消失 一高薪專業也不見 - 財經 台灣窮得只剩下台積電？謝金河爆1句戳破盲腸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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