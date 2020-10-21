頁岩油業者Pioneer Natural Resources 20日（周二）宣布將收購規模較小的同業Parsley Energy Inc，交易規模約45億美元，這也是美國頁岩油產業在油價暴跌衝擊下又見一起整併案。

因油價疲弱，令許多頁岩油公司已陷入虧損，帶動該行業整併潮。此前一天，康美國康菲石油公司（ConocoPhillips）甫宣布以97億美元收購美國頁岩油生產商Concho Resources。今年７月雪佛龍（Chevron）以42億美元買下Noble Energy。

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