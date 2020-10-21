美國總統大選投票日進入倒數計時，川普與拜登之間的交火越演越烈，而這個議題儼然成為目前台灣民眾相當關注的焦點；而美國的下一任總統不僅影響著未來的台美關係，更影響著經貿交流，國民黨指出，若未來川普敗選、拜登當選，將會提出「撤銷美豬開放決議案」。

國民黨立院黨團總召林為洲指出，美國現在即將大選，將會選出下一任總統人選，這將影響未來美國處理國際事務的各種態度，而台灣目前與美國密切互動的內容恐怕也會受到影響，其中最令人關注的，恐怕就是目前國人強烈反對的美豬問題。

林為洲指出，當初美豬的開放，主要就是因為與美國達成的協議，希望藉由開放帶有瘦肉精的美豬，讓台美之間的經貿關係可以有更上一層樓的發展，但是未來若是美國總統換人，美方高層出現大型人事異動，那麼民進黨與川普政府的這項「協議」恐怕在短期內難以兌現。

林為洲表示，若在11月的大選中，川普不幸落選，由拜登接任美國總統，那麼國民黨將會提出「撤銷美豬開放決議案」，要蔡政府重新思考開放這個決定，「至少，也等到與新政府重啟談判後再決定是否開放吧！」

(中時新聞網)