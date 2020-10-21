許多人會吃B群提神，但搭配這款藥物吃卻超NG！家醫科醫師歐瀚文在節目上分享，65歲的帕金森氏症患者，聽說維生素B6能預防改善帕金森氏症，便買了很多來吃，結果吃了之後，症狀變更嚴重，緊急就醫才知道，同時吃B群和帕金森氏症的藥，會干擾後者進到腦袋裡面的作用，影響藥物吸收。

家醫科醫師歐瀚文在節目《醫師好辣》上表示，許多人會定時補充維生素B群，認為它可以改善疲勞、促進能量代謝，尤其是維生素B6具有能預防及改善帕金森氏症的效果。

歐瀚文分享，一位65歲的帕金森氏症患者，聽聞維生素B6可以改善預防帕金森氏症之後，便購買大量B群回家，沒想到吃了以後後，竟讓帕金森氏症的症狀變得更嚴重，患者的手也抖得更厲害，最後只好緊急回診檢查。

歐瀚文解釋，帕金森氏症的藥物不能和B群一起吃，因為會影響藥物吸收，基本上維生素B6是可以預防帕金森氏症，因此帕金森氏症的患者，如果真的想要服用維生素B群的話，建議要與帕金森氏症的藥物分開吃，因為同時吃的話，B群會干擾到帕金森氏症的藥物進到腦袋裡面的作用。

歐瀚文也說，如果不小心忘記分開吃的話，患者的帕金森氏症狀會變得比較明顯，也提醒患者，如果症狀突然變明顯，就應該盡速尋求醫師的建議。

(中時新聞網)