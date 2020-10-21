1.台積電(2330)：昨夜ADR收漲0.80％，今早股價開高走高至456元，收復5日線、增添大盤士氣。

2.聯電(2303)：8吋滿載傳漲價，昨獲外資、自營商攜手轉買超，激勵今早股價漲逾3.5%，彈回5日線上。

3.大成鋼(2027)：中國金屬需求強勁拉升期鎳上漲339美元，今早挾量強彈約6%，一舉收復月線、5日線。

4.第一銅(2009)：期銅漲近1.8%、至2年4個月高點，帶動股價漲逾2%，躍過5日線、月線。

5.智伸科(4551)：併旭申國際效益可望逐步顯現，後市營運看增，外資連日買超，今早衝關180元，突破季線。

6.淘帝-KY(2929)：積極轉型救營運，外資賣超見縮手，今早多頭奮起強彈逾5%，躍過5日線。

7.橘子(6180)：新手遊「月光雕刻師」29日亮相，Q4營運添翼，今早不理外資續賣超，股價漲逾2%、收復5日線。

8.華通(2313)：Q4營運看穩高水準，近來量增價揚，早盤成功突破47元上方反壓，走高逾3%。

9.康控-KY(4943)：TWS市場高速成長，為業績加溫，股價亮燈漲停，突破90關。

10.勤凱(4760)：基本面優勢+買單回籠，早盤急攻至85元之上，創3個多月來高價，但調節賣壓隨之出籠，一度翻黑。

11.南僑(1702)：9月獲利勁揚84%，多方吃補進擊，一舉跳上44元、上漲近4%。

12.興能高(6558)：蘋概+業績題材，股價漲勢火熱，攻上漲停板，創7個月高點。

13.大同(2371)：股臨會登場，決戰經營權，早盤漲逾5%。

14.精元(2387)：傳蘋果11月中旬推平價筆電，鍵盤廠受惠，早盤放量漲逾4%。

15.聰泰(5474)：不畏列警示股，早盤續漲逾4%，挑戰10日線。

16.揚智(3041)：IC設計持續走強，外資連3日買超，早盤爆量衝上27.2元漲停，衝上季線。

17.六福(2705)：旅展虛實搶進，外資昨大單敲進，股價衝漲逾8%，改寫波段新高價。

18.申豐(6582)：乳膠手套、環保題材續發酵，外資再度大買進，晨盤觸及200元大關、登短波高點，漲逾3.5%。

19.矽力-KY(6415)：外資終止連8日賣超，買單擁簇，早盤上揚漲逾3%。

20.亞德客-KY(1590)：外資看好Q3財報，早盤漲逾1%。

21.群創(3481)：液晶平板天線攻5G衛星商機，股價聞訊大漲5%，挑戰10元票面。

22.力鵬(1447)：雙喜臨門！成立伊得公司+入股力寶龍能源，昨獲外資買超2007張，早盤一度衝高4%，寫2年高。

23.大立光(3008)：蘋果新機銷售優於預期，有利業績好轉，外資連3買下激勵早盤走揚3%，股價連5紅。

24.惠特(6706)：攻PCB雷射微細加工，打入知名大廠，今急拉鎖漲停，彈上月線。

25.合勤控(3704)：外資連5日買超7799張，今吸引買盤搶進亮燈漲停，收復月線。

26.易威(1799)：疫苗之亂延燒，因股價低獲買盤追捧，已連拉4根漲停，彈上季線與半年線。

(時報資訊)