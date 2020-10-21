金管會證期局表示，核准瀚亞投信申報募集「瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。

「瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由渣打商銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣、南非幣及澳幣計價發行。

證期局指出，「瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金」自成立日起6個月後，投資於外國有價證券的總金額，不得低於基金淨值的60％，且投資於新興市場國家地區的債券總金額，亦不得低於基金淨值的60％。

此基金的存續期間為成立日次一營業日起至屆滿6年當月到期日，若基金啟動提前結算機制時，則為成立日次一營業日起至提前結算日止期間。自成立日起即不接受受益權單位申購，到期前買回者將收取買回費用並歸入子基金資產，但啟動提前結算機制時不收取買回費用。

(時報資訊)