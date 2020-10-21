美股收高，台股在台積電(2330)、聯電(2303)開高帶動，同步開高走高，指數早盤突破12900點關卡，技術面仍強勢。今日尾盤為台指期結算，預計順勢在高檔結算。

周二華爾街股市收高，投資人看好華府正接近達成一項激勵方案，以緩解新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周二晚間表示，她希望可以在本周結束前達成新冠援助協議。周二收盤，道瓊工業平均指數漲113.37點或0.45%，為28,308.79。標普500指數漲16.2點或0.47%，為3,443.12。那斯達克綜合指數漲37.51點或0.33%，為11,516.49點。標普500指數11大類股僅必需消費品類股下跌，微幅收低0.11%。

台積電ADR及聯電ADR均收高，兩檔股價今早均隨勢開高，聯電挾著漲價利多，股價開高走高，漲幅逾4%表現最為強勁。

晶圓代工產能吃緊，8吋晶圓代工報價傳出明年1月調漲約1成水準，激勵聯電股價表現強勁，早盤達新台幣32.45元，漲逾4%。

台積電股價也有不錯表現，早盤達455.5元，漲幅約0.99%。股王大立光(3008)股價一度達3180元，大漲90元，帶動整體電子類股指數漲約0.8%，領軍台股上攻12900點，早盤攻上12940點之上，並再度兵臨一萬三千點大關之前。

受惠面板持續漲價，預計面板廠下半年營運轉好，群創(3481)、友達(2409)今早開高走高，也是電子股多頭指標。

回顧周二，亞股普遍在平盤之下震盪，台股早盤小幅跳空低開，失守12900點大關，終場收在12,862.37點，下跌45.97點，跌幅0.36%。 三大法人合計賣超28.44億元；外資賣超20.17億元、投信買超3.61億元、自營商賣超11.87億元。

(時報資訊)