公費流感疫苗開打一個月不到，已經將衛福部採購的603萬劑打了超過一半，疾管署預估最快11月初今年公費加自費的流感疫苗就會全數用罄，醫師表示，打不到流感疫苗的人也可以改打「肺炎鏈球菌疫苗」，讓醫師可更精確判別，降低感染肺炎重症的機會。

《大愛電視》報導，新光醫院胸腔內科醫師徐培菘指出，接種肺炎鏈球菌疫苗，也能增加身體保護力，方便第一線醫師更精準辨別病症，降低病人得到社區型肺炎的機會，以及較嚴重的侵襲性的鏈球菌感染。

疾管署資料顯示，肺炎鏈球菌為人類重要且常見的細菌，有90幾種血清型別，病菌常潛伏在人類鼻腔內，透過飛沫傳播，一旦感冒或是免疫力降低，快速複製的肺炎鏈球菌可侵入呼吸道或血液中而引發肺炎、菌血症、腦膜炎等嚴重病症，稱為侵襲性肺炎鏈球菌疾病感染症（IPD），導致死亡，另其也是幼兒中耳炎、鼻竇炎最常見的病原。

疾管署指出，侵襲性肺炎鏈球菌感染症主要發生在5歲以下的幼童和65歲以上老人，其他高危險群則包括免疫功能不全、人工耳植入、慢性心臟或肺部疾病、腎功能衰竭、糖尿病、癌症、沒有脾臟、長期服用類固醇或是接受化學治療、腦脊髓液滲漏的人。肺炎鏈球菌疫苗共有13價及23價兩種選擇。

(中時新聞網)