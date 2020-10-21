國內頻傳新冠肺炎境外移入病例，出入人潮擁擠、密閉空間等8大類場合仍須配戴口罩。一名網友爆料，某公司竟發函公告全體員工不得戴口罩上班，超瞎理由曝光讓眾人氣炸，直呼：「好可怕！」。
這名網友日前在臉書社團《爆怨2公社》PO出某家公司的發函，上面寫道「為維持飯店櫃台禮儀形象，若無特殊情況請勿在櫃台戴口罩！各部門如使用私人口罩，限於淺色系醫療用口罩；若需申請口罩，每人兩天可申請一次，每次限申請一只，如有特殊狀況需要多申請者請備註原因」。
原PO發文表示，不了解這個公告的邏輯思維，疫情期間卻規定不能戴口罩真的很有事，難道櫃台人員不是直接面對客人嗎？而且還規定只能兩天領一次口罩，真的會暈倒，原PO並在文末標記「這是老闆兒子的想法，有錢人就是可以任性」。
貼文曝光後，引起網友公憤，紛紛回應「怎麼會這樣？」、「現在都鼓勵戴口罩，怎麼還會有請勿戴口罩的公司，好可怕」、「難道新冠肺炎還不夠特殊嗎？」、「太扯」、「檢舉吧」；不少網友認為，在公共場合戴口罩，是保護好自己和別人的方式，此外，為了公司形象也更應該戴。
(中時新聞網)
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