移工集中檢疫床位不足！目前包括菲律賓入境、產業再入境、社福移工一律安置在衛福部提供的集中檢疫的場所，雖然指揮中心同意把集中檢疫床位放寬至1200床，但可能下周床數又會再度爆滿，對此，勞動部部長許銘春今天表示，除了將在今天下午向指揮中心爭取床位之外，可能也會把現行先搶先贏的方式改用抽籤的方式辦理。

立法院衛生環境及社會福利委員會今天邀請勞動部等部會針對「行蹤不明外籍勞工對原住民勞工就業影響及如何降低逃逸誘因」專案報告。

立委吳斯懷提及，目前指揮中心雖然提供給勞動部共1200床床位使用，但許多雇主不斷陳情「搶不到床位」，要求勞動部應有具體措施；許銘春說，目前衛福部集中檢疫場所共有2800床，除了向指揮中心爭取僑外生釋出的床位外，勞動部也尋求適當場所做為集中檢疫之用。

至於雇主陳情搶不到床位，許銘春說，預定本周修正，包括限縮已持有簽證的移工才能辦理、一次性登入、抽籤的方式辦理。

吳斯懷提及，目前家庭看護工失聯人數已將近2萬8000人，但一旦移工失聯，雇主要再等待3個月的遞補期才能聘用，期間只能自己照顧或委託台灣照服員照顧，但均不好找，建議應下修遞補期。

許銘春指出，目前在跨部會的討論是否要下修遞補期規範，但不能讓外勞一失聯，雇主可以馬上遞補，如果這樣做可能會造成雇主不管移工、造成移工人數快速上升、社會觀感不好等。

(中時 )