新冠肺炎疫情吃緊，健保局委請特約藥局代販售實名制口罩，花蓮卻有一間藥局未上繳銷售費用33萬元給國庫，遭衛生福利部食品藥物管理署移送法務部行政執行署花蓮分署強制執行，執行官昨到藥局進行查扣，先扣得現場健保食品47項，藥局負責人請求在下月辦理分期付款，清償欠款，此案也是花東地區藥局因欠繳代售防疫口罩費用遭移送執行首宗案例。

今年2月間，新冠肺炎肆虐，政府自2月間開始實施實名制購買，並委請健保特約藥局協助代售，民眾持健保卡在一定時間內，限定購買片數，而協助販售的健保特約藥局，需要把代售費用上繳給國庫。

不過位在花蓮市的這間特約藥局，沒有把代售防疫口罩費用繳還國庫，從2月到7月累積數月達到33萬元，初估算約售出6萬6000片實名制口罩，衛生福利部食品藥物管理署多次催繳後，上月移送法務部行政執行署花蓮分署強制執行。

花蓮分署行政執行官邱俊諭今天表示，昨由行政執行官率書記官、執行員會同食品藥物管理署代理人到藥局營業處所實施查封動產，扣回包括蝦紅素與葉黃素、蔓越莓複方、舒暢通益菌佳、液補鈣等各類保健食品47項物品，價值約6萬餘元，另外，並依法強致執行藥局每月自衛生福利部中央健康保險署領取執行業務所得（如藥事服務費、調劑費等）。

花蓮分署查扣藥局47項保健食品，代清償欠款。（行政執行署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

邱俊諭表示，負責藥師表示，將於11月到花蓮分署辦理分期繳納，並同意分署查封物品依法變賣，以清償欠款。本案也是花東首宗藥局欠繳代售防疫口罩費用遭執行案例。

(中時 )