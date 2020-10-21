南韓演藝圈中被封為「最佳螢幕夫妻檔」的Rain與金泰希，結婚3年感情依舊甜蜜幸福羨煞周圍所有人。已先後擁有2名寶貝女兒的Rain，近日卻透過個人社群平台公開「17歲三寶」並公開多張美照，在網路上掀起熱烈討論。

被封為「亞洲舞王」的韓流天王Rain，出道多年始終以帥氣又精湛的舞技加上溫柔的嗓音擄獲不少粉絲的心，但自從2013年宣布與「天然美女」金泰希的戀情後人氣逐漸下降，但兩人依然決定攜手度過一生，於2017年步入禮堂並生下2名女兒。

今年靠著綜藝節目《玩什麼好呢》大玩復古歌曲拉回人氣的他，也趁勝追擊推出網路節目，找來好友一同邊開車邊聊天，並在節目中與金泰希隔空放閃閃瞎眾人，近日他還宣布即將有「三寶誕生」吸引網友注意。

事實上，創立娛樂公司「R.A.I.N. Company」多年的Rain，除了經營自己的事業外也開始培養多名練習生，而這位今年只有17歲的「三寶」吳藝珠(暫譯/오예주)便是他近期力捧的新人演員。在公開的照片中，吳藝珠散發清新的魅力與氣質，立即吸引大批粉絲追蹤並留言「好美的女孩」、「老婆會吃醋」、「感覺會紅」。

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(中時新聞網)