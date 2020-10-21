「中天新聞關定了」的說法甚囂塵上，國民黨前中常委、桃園市議員黃敬平今在臉書表示，NCC要關中天，恐有未審先判、先射箭再畫靶的司馬昭之心，台灣自詡為民主自由、言論自由，怎麼到了 2020年，卻在做1980年代的事？如此，跟泰國政府打壓言論自由及控制媒體有什麼兩樣？

黃敬平說，你可以喜歡或不喜歡中天、討厭中天、痛恨中天電視新聞台，就像你也可以喜歡或不喜歡、甚至討厭、痛恨民視、三立、年代、壹電視、TVBS新聞台一樣。但是，你不可以因為不喜歡任何一家電視新聞台的言論，跟你的政治立場不一樣，就要關它！美國總統川普也非常敵視、很討厭CNN，並且不只一次罵CNN都在報導假新聞，川普再狂，但是他有關了CNN嗎？

他說，台灣自詡為民主自由、言論自由的國家，怎麼到了2020年，卻在做1980年代的事？這麼一來，跟泰國政府打壓言論自由及控制媒體有什麼兩樣呢？

黃敬平表示，NCC要關中天，恐怕已有未審先判、先射箭再畫靶的司馬昭之心。台灣今後，難道只能變成一言堂，只能有一種聲音？只能對民進黨政府歌功頌德？因為「順我者昌、逆我者亡」？可憐啊～悲哀？

(中時 )