台中市議員陳淑華、蕭隆澤今天質詢說，市府第二預備金不需要計畫、不需經過審議經費？市府內部只需要經過簽准就可以動用，只要市長簽准了就可以動支經費，就可以花用，根本是規避監督、消化預算。副市長令狐榮達表示，可能部分計劃沒有執行完畢因此保留，中央到地方都有預備金機制，市府都嚴格把關、嚴謹使用。

陳淑華說，根據108年審計報告，台中市政府第二預備金的使用情況，市府有很多是應以年度預算編列卻用第二預備金編列；甚至連續兩年以相同事由申請動支第二預備金等狀況。陳淑華說，第二預備金的全數保留更是高的嚇人，建設局就高達5366萬元；而經發局更是單單一筆5000萬元的自來水工程經費就辦理全數保留，加上民政局、社會局、公運處、秘書處、衛生局 ...等等，108年度申請動支第二預備金全數辦理保留數就高達1億4千1百多萬元，佔全年第二備金近三成！

陳淑華表示，108年第二預備金全數辦理保留數高達1億4137萬餘元，顯見簽准動用第二預備金的政務並不是非常臨時，可以在年度定期預算中編列。陳淑華認為，市府根本是為了使用而使用，沒有在108年動支，明顯只是趕在年度結束前將第二預備金匡列，只是為了將預算額度花完而已，只是為了不讓預算因未動支而繳庫，為了消化預算而花完。

陳淑華批評，政府花錢的心態，常常在年底前將年度預算花光，盧市府口口聲聲說財政紀律，去年卻趕在年底，花掉一半的第二預備金，這毫無預算紀律可言。今年，5億預算剩3億的第二預備金會花用完嗎？陳淑華要求市府，預備金不應為使用而使用，不應為使用而匡列預算再全數保留，今年二備金剩的3億元，市府不應趕忙急著在最後把3億元全數亂提案、亂簽准動支，應嚴守預算紀律，為市民省一些公帑。

市府主計處長蔣建中說，第二預備金是立法所授權，因應臨時需要由需求單位提出申請由市長來核准，主計處只負責適法性。二備金因應正式或臨時需要及增加業務量增加經費，經發局五千萬保留主要是自來水部分，建設局小型工程不夠，因應人民的需求而動支！有些正在執行中！有些工程需要而保留。

令狐榮達強調，有時可能部分計劃沒有執行完畢而保留，中央到地方都有預備金機制，市府嚴格把關、嚴謹使用。

(中時 )