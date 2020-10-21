公費流感疫苗亂象百出，新北市昨還有里長拿著球棒去疾管署抗議，痛批疫苗分配不均；新北市長侯友宜今上午主持防疫會議指出，中央政策一調整後，里長在第一線真的很辛苦，他們都已通知里民施打時間，卻突然因量能不足無法施打，面對第一線壓力他完全可以理解，希望中央儘速加購疫苗，補足民眾需求。

侯友宜說，公費疫苗帶來很多困擾，因為疫苗不足50到64歲暫停施打，這段期間里長真的很辛苦，他們都已經通知里民來了，卻突然說不能施打，民政局要給里長加油打氣；新北市共分配91萬2000劑疫苗，目前到貨72萬劑，已施打55萬劑，新北會再與中央調配，能再採購就採購，滿足民眾需求。

侯友宜指出，今年確實更多人要施打流感疫苗，新北會不斷跟里長溝通、共體時艱，但畢竟地方沒有辦法爭取或加購疫苗數量，因此拜託中央趕快補足疫苗的量，讓里長面臨第一線里民，能符合民眾期待。

(中時 )