人民幣兌美元21日持續偏強，人民幣在岸價（CNY）早盤升破6.67元，人民幣兌美元中間價升149個基點。

香港信報報導，人民幣兌美元中間價21日報6.6781元，較20日6.693元，升149個基點，連續5個交易日升值，創逾兩年新高。21日中間價較20日下午4時30分收報6.6818元，升37個基點。較20日晚上11時30分收報6.677元，貶11個基點。

人民幣在岸價（CNY）21日早盤升破6.67元，高見6.6633元，創下2018年7月以來新高，最新報6.6639元。人民幣離岸價（CNH）更升破6.66元，高見6.6522元，最新報6.6547元。

分析師認為，人民幣仍將維持升值趨勢，美國第三輪新冠肺炎疫情擴大美國貨幣寬鬆延長的必要性，進而繼續維持對中國資本流動，以及人民幣匯率較為有利的格局。不過，升值的過程中人民幣匯率可能出現較大波動。

另一方面，中國人民銀行21日將進行人民幣（下同）800億元7天期逆回購（附賣回）操作。21日依舊無逆回購到期，單日繼續實現等額淨投放。10月19日當周前3日累計淨投放達到2,000億元。

據路透統計，10月19日當周公開市場共有1,000億元逆回購到期，分布在22日、23日兩天，每日規模各500億元。另外，19日有800億元國庫現金定存到期，從市場回收等量流動性。

(工商 )