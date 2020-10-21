據大陸外交部官網消息，10月20日，大陸國務委員兼外長王毅在北京出席聯合國安理會海灣地區局勢部長級視頻會議時表示，陸方倡議在維護伊核全面協議前提下，搭建一個海灣地區多邊對話平台，討論當前面臨的地區安全問題，以集體協商方式管控危機，為緩和緊張局勢注入動力，爭取形成維護地區和平穩定的新共識。

王毅表示，這將是一個平等開放的平台。建議各方秉持相互尊重、互諒互讓的原則，共同加入對話進程，通過平等協商解決各自關切。伊核全面協議簽署國、海灣地區各國是自然參與方，其他域外國家也可提出自己的合理訴求，為促進地區安全穩定做出積極貢獻。

王毅表示，這將是一個面向行動的平台。建議各方秉持對等同步、相向而行的原則，注重建立信任，彼此釋放善意。作為早期收穫，各方可先承諾停止敵對言行，承諾不通過軍事方式解決矛盾，朝著維護地區和平穩定的共同目標邁進。安理會應當為各方有益行動提供支持和幫助。

王毅表示，這將是一個持續推進的平台。建議各方秉持先易後難、循序漸進的原則，從容易找到利益契合點的具體問題入手，不斷凝聚共識，動態調整議題。安理會可及時核可對話成果，鼓勵對話可持續。中方對倡議如何具體落地持開放態度，也願同其他國家提出的類似倡議加強對接，相互融合，形成合力。

(中時 )