美國總統大選將於11月3日舉行，結果將影響全球局勢。根據多份最新國際民調顯示，台灣不僅對川普的支持度遠高於拜登，甚至還是亞太15個國家（或地區）中，唯一一個支持川普當選的。香港媒體評論直言，台灣4年前已押錯寶，這次可能又要押錯寶了！並指出民進黨並不會承認押寶川普，但大家都看在眼裡；若拜登當選，不僅民進黨淪笑柄還會傷及台灣利益，尤其台灣「有一票人」又要「髮夾彎」了。

香港媒體《中評社》評論指出，跨國民調機構「輿觀」（YouGov）最新民調顯示，台灣對川普的支持度達42%，遠高於支持拜登的30%；英國調查歐亞太15個國家（或地區）對美國大選支持度也顯示，台灣是裡面唯一支持川普當選者；然而美國《Yahoo News》最新民調顯示，川普支持度為40%、拜登為51%，兩者差距擴大至11%。由此可見，台灣這次押錯寶的可能性極大。

《中評社》文中直言，台灣4年前已押錯寶，這次若再度押錯寶，不僅民進黨將淪為笑柄，台灣自身的利益也將受損傷，屆時台灣「有一票人」又要大轉彎了。同時強調，民進黨雖否認押寶川普，並表示自己與美國各政黨都有所交流，但事實大家都看在眼裡，中央政府將「雞蛋放在同一個籃子」的態勢明顯。

不僅如此，《中評社》表示，押寶具有風險，世事變化多端、美國局勢複雜難測，尤其像台灣這樣「押單邊」把所有籌碼都押給川普更，猶如「賭博」，屆時將會「一翻兩瞪眼」。

(中時新聞網)