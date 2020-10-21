新北市議員要求市長對斐濟衝突表態 侯友宜：譴責暴力 10:372020/10/21 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 斐濟衝突，新北市長侯友宜表態要譴責暴力。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣駐斐濟代表處8日在當地旅館舉行國慶酒會，遭中國大陸大使館人員闖入，爆發肢體衝突；新北市長侯友宜21日在議會總質詢時強調，那天是在自己場地辦國家慶典，外人侵門踏戶，還使用暴力「太過分」，「於法不容，有傷國家國格」 新北市議員張錦豪21日總質詢時要求侯友宜對該事件表態，侯友宜說，地主國該怎麼辦就怎麼辦，有法律約束，一定要訴求法律，暴力打人、行為絕對不能忍，一定要嚴重譴責，暴力一定要制裁。 (中時 ) #暴力 #侯友宜 #法律 #國家 #斐濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 塭仔圳開發案流標 28日重開 04:102020/10/21 地方新聞 泰公開講／劉泰英：勞動基金 靠交通建設補血 07:352020/10/21 政治 斐濟事件 蔡英文第一時間指示不姑息暴力 15:092020/10/20 政治 宜鼎攜華碩 推遠端管理解決方案 04:102020/10/21 產業．科技 短評／NCC的劇本 04:102020/10/21 時論廣場 新北市議員要求市長對斐濟衝突表態 侯友宜：譴責暴力 10:372020/10/21 政治 公費流感疫苗緩打 侯友宜心疼：第一線里長很辛苦 10:332020/10/21 生活 國民黨青年部：4個月內青年支持率成長255％ 11:202020/10/21 政治 濁水溪出海口火警 民憂揚塵惡化 04:102020/10/21 地方新聞 《熱門族群》海力士整隊 宜鼎多頭喊又 11:412020/10/21 財經 政治熱門新聞 韓國瑜喊挺中天後 漂亮女星一張圖被韓粉瘋傳 - 政治 韓國瑜離開高雄 六合夜市變這樣？網嚇一跳 高市府回應了 - 政治 韓國瑜一發文就7萬人按讚 「國民黨大咖」忍不住說重話 - 政治 貪食蛇車隊出現了！高雄「罷捷」俯拍圖嚇死人 - 政治 美國大選最新民調出爐 台網友驚呼：押錯寶了？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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