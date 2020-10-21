台灣駐斐濟代表處8日在當地旅館舉行國慶酒會，遭中國大陸大使館人員闖入，爆發肢體衝突；新北市長侯友宜21日在議會總質詢時強調，那天是在自己場地辦國家慶典，外人侵門踏戶，還使用暴力「太過分」，「於法不容，有傷國家國格」

新北市議員張錦豪21日總質詢時要求侯友宜對該事件表態，侯友宜說，地主國該怎麼辦就怎麼辦，有法律約束，一定要訴求法律，暴力打人、行為絕對不能忍，一定要嚴重譴責，暴力一定要制裁。

(中時 )