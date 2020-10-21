洛杉磯道奇勇闖世界大賽對決光芒，7月復賽「開第一槍」放棄球季的左投普萊斯(David Price)現在沒得打了，更難堪的是道奇43勝17敗獨走大聯盟。普萊斯的合約還剩兩季6400萬美元，道奇究竟請他來幹嘛？

普萊斯放棄球季當然不能怪他，7月底馬林魚爆發11人染病，「我留在家中的一部份原因就是他們根本沒把球員健康擺在首位。」自願放棄球季是沒有薪水的，而且他自掏腰包給小聯盟球員每人發放1000美元補貼，他是個好人。

道奇與光芒都與普萊斯有淵源，他2004年選秀被道奇第568順位挑上但沒簽約，後來是光芒以狀元籤選走他，很快成為明星投手並在2012年摘下美聯賽揚獎。是他身價要大漲了才被轉賣出去給老虎隊，他從沒忘記光芒的栽培。

普萊斯表示他很平靜，沒有因為錯過世界大賽而崩潰，畢竟他2018年也在紅襪拿了一冠。「我絕對很想念比賽，但我還有3歲兒子、1歲女兒，我必須看著他們長大。我會做為一個球迷來聲援大家。」光芒投手史奈爾(Blake Snell)傳訊問普萊斯要幫哪一隊，道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)開玩笑說：「我希望他是幫我們加油的，畢竟是我們在付他薪水。」

(中時新聞網)