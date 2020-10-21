F奶網紅橫綱凱咪日前爆料，驚曝「網美圈7成都有在賣淫」，價碼從2萬到20萬都有，讓許多圈內知名網紅都中槍，對此擁有甜美臉蛋兼火辣身材的實況主「貝莉莓」，則被暗指開價單次18萬，讓她難掩怒火反擊：「價目沒這麼便宜」。

貝莉莓表示收到粉絲傳的私訊，是一張全寫著化名的「價目表」截圖，內容標明IG粉絲數、職業、價錢等，她看到裡頭有位化名「Berl」的女子，職業是電競實況主，描述的條件與她相當雷同，因此懷疑是在暗指她，而裡頭更註記「單次18萬、包遊40萬」，讓她大動肝火怒斥：「滿頭？？？要不要做夢比較快？而且我為什麼價目這麼便宜，484看不起 X！」。

貝莉莓收到粉絲所傳寫著化名的「價目表」截圖。（圖／berylovee IG）

實況主小雲寶寶公收到類似價目表。（圖／berylovee IG）

此外另一名知名實況主小雲寶寶也公開私訊對話，只見她詢問貝莉莓是否也有收到此價目表，對此貝莉莓直言：「當然有啊，低能兒，這麼少誰要啊」，對此小雲寶寶則不忘自嘲：「妳要知足」。

橫綱凱咪曝光網美圈暗黑內幕，除了宣稱「7成都有在賣淫」，連賣淫價碼和撈金術都曝光，廣告小妹更加碼爆料最近有名「阿北級渣渣」的事蹟將曝光，立刻引起網友議論。

(中時新聞網)