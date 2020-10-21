德州儀器（TI）周二公布財報，其單季營收為將近兩年來首度實現增長，該公司將業務反彈歸功於居家防疫期間的遠端工作與宅娛樂需求帶動電子產品買氣。此外，德儀本季營收預測亦超出市場預期，周二盤後股價上漲近2%。

德儀第三季營收年增1%，為38.2億美元，優於市場預期的34.5億美元。淨利為13.5億美元，低於去年同期的14.3億美元。每股盈餘為1.45美元。

從智慧手機到汽車，德儀的晶片業務涵蓋廣泛。該公司通常率先晶片同業公布財報，其業績報告被視為是晶片產業，以及其他以半導體做為關鍵組件之產業的體質指標。

德儀表示，因北美與歐洲的汽車組裝工廠恢復營運，來自汽車市場的需求顯著反彈，亦為公司營收帶來提振。來自汽車市場的晶片需求較前一季成長75%。

德儀在法說會上表示，儘管近期需求的可見度已經改善，我們仍然抱持謹慎態度，因為這場全球大流行病造成的廣泛經濟影響，可能持續數年。

此外，德儀並對美國禁止向中國華為技術供貨所產生的影響提出質疑。根據2019年發布的規定，德儀等美國晶片製造商得以繼續從美國以外的工廠提供華為部分晶片，但今年9月生效的新規定，實際上已經切斷對華為的所有銷售。

德儀表示，華為約佔公司第三季營收的2%。該公司表示：「我們遵守美國的出口限制，並於9月14日停止向華為出貨，且華為業務並未納入我們第四季營收目標。」德儀預期第四季營收介於34.1億美元～36.9億美元之間，優於市場預期的33.4億美元。

(時報資訊)