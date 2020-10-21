英國央行貨幣政策制定官員維列格(Gertjan Vlieghe)周二表示，新一波新冠疫情對經濟風險加大，央行需要增加刺激，並表達對負利率政策謹慎態度。

英國央行從第一波疫情以來已經加倍購買資產來到7450億英鎊(約9660億美元)，路透調查經濟學家預期，11月的政策會議之後，央行還會增加1000億英鎊。

維列格表示，央行已公布的八月高失業率和經濟疲弱數據，很可能在新一波疫情後再度出現。英國目前已對部分地區的商業實施限制。維列格認為，「就我的觀點而言，貨幣政策的前景將朝向增加進一步的刺激」。維列格為英國央行貨幣政策委員會外部成員。

此前零售支出反彈到疫情前水準，部分地反映到受壓抑的需求，但可能弱化；消費者支出模式的轉變會危害到暫時性失業，並傷害到投資，維列格指出。

關於負利率政策，英國央行也正在考慮如同日本央行和歐洲央行的做法，將利率削減到零以下。維列格表示，央行還未對此達成結論，而他也沒有抱持根本性的反對，「我的觀點是，負利率最終產生不利於貨幣政策目標的風險是很低」，有鑑於長期和短期利率已經很低，操作空間已經很少，而央行必須擴大該操作空間。

然而在路透調查中，僅少部分經濟學家認為英國央行將在明年實施負利率。

(時報資訊)