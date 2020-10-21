今年第3季受惠居家辦公及遠距商機，加上旺季需求，面板業出現大反彈。群創(3481)董事長洪進揚看好明年面板景氣，他認為，訂單能見度不只到明年第1季，2021年一整年面板景氣都沒有問題。

延續第2季需求，IT類包含NB/MNT面板第3季依舊強勁，加上陸系面板廠積極搶攻IT類面板全球市佔率，面板廠將部分產能由TV面板轉向IT面板，也因為第3季TV面板採購量較第2季大幅增加超過3成，在面板廠部分產能轉向IT類面板後，TV面板供需明顯轉佳。供需轉變，也讓群創今年第3季合併營收746億元，季增11.5％，年增17.8％，產品價量齊揚下，營收呈現反彈。

洪進揚認為，目前面板供需持續轉好，除了韓廠關閉產線外，整個需求也起來，從NB、平板延伸到TV面板，看至少好到明年第1季，但這波宅經濟不只是一次性需求，而是永續性，2021年一整年都是看好。

(時報資訊)