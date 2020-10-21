北北基等宜花大雨特報。(氣象局)

東北風及沙德爾颱風外圍環流影響，氣象局發布北北基宜花5縣市大雨特報，今天宜蘭、花蓮、基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生，廷醒連日降雨下，山區有坍方、落石及溪水暴漲的危險。

氣象局表示，今天因南海的沙德爾颱風南來的暖濕空氣，爬升至涼冷東北風之上，加上迎風面氣流輻合作用，大氣漸趨不穩定，水氣比昨天增多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有不定時的陣雨，其中基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大臺北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部雲量也會增多。

氣溫方面，各地清晨低溫約22至25度，局部空曠地區可能出現20度左右低溫，白天桃園以北及宜花高溫26至28度，新竹以南及臺東29至32度，中南部日夜溫差較大。

氣象局表示，今東北風明顯偏強，臺南以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區各離島易有8至10級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及西南部沿海地區有長浪，海邊活動注意安全。

(中時新聞網)