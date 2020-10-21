大陸外交部網站21日發布消息，大陸國務委員兼外長王毅20日在北京出席聯合國安理會波斯灣地區局勢部長級視訊會議時表示，中方倡議在維護伊核全面協議前提下，搭建一個海灣地區多邊對話平台，討論當前面臨的地區安全問題，以集體協商方式管控危機，為緩和緊張局勢注入動力，爭取形成維護地區和平穩定的新共識。

王毅表示，這將是一個平等開放的平台。建議各方秉持相互尊重、互諒互讓的原則，共同加入對話進程，通過平等協商解決各自關切。伊核全面協定簽署國、海灣地區各國是自然參與方，其他域外國家也可提出自己的合理訴求，為促進地區安全穩定做出積極貢獻。

王毅說，這將是一個面向行動的平台。建議各方秉持對等同步、相向而行的原則，注重建立信任，彼此釋放善意。作為早期收穫，各方可先承諾停止敵對言行，承諾不通過軍事方式解決矛盾，朝著維護地區和平穩定的共同目標邁進。安理會應當為各方有益行動提供支持和幫助。

王毅強調，這將是一個持續推進的平台。建議各方秉持先易後難、循序漸進的原則，從容易找到利益契合點的具體問題入手，不斷凝聚共識，動態調整議題。安理會可及時核可對話成果，鼓勵對話可持續。中方對倡議如何具體落地持開放態度，也願同其他國家提出的類似倡議加強對接，相互融合，形成合力。

(中時 )