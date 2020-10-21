網紅橫綱凱咪（Aqq cami）日前爆料網美高達7成都有做性交易，價碼從2萬到20萬都有，引發外界揣測哪些人有涉足；對此「情色教主」網紅雪碧（方祺媛）表示賣身沒那麼嚴重，「又不偷不搶做詐騙，講得好像十惡不赦。」

雪碧20日下午透過臉書發表對網美賣春的看法，認為有沒有賣都無所謂，「大家都是努力賺錢，又不偷不搶做詐騙，講得好像十惡不赦，我不會看不起，但也沒鼓勵。」她提到各行各業有需求就會有供給，「就像有人喜歡雪茄紅酒，就有人開餐酒館，還有記者為什麼要跟名人，因為民眾愛看八卦爆料，點閱率高啊.....等」最後整理出結論：「賺錢方法不管如何，我覺得心地人品好比較重要。」

橫綱凱咪踢爆網美圈7成賣淫，並揭密她們的SOP與價碼，掀起軒然大波，網紅T妹特地發文打臉：「不要認為別人賣淫就是不努力！管好自己少嘴別人。」橫綱凱咪看到後，反擊T妹：「我知道妳回應文章的用意，妳骨子裡是什麼內容，我想大家都知道，就算不知道，去看大家對妳的評價就知道妳了！」更要她「刮別人鬍子前，先刮自己的吧！」

廣告小妹也不認同橫綱凱咪的說法，直言：「那是妳待的圈子有問題吧！」橫綱凱咪借電影《天能》的台詞「Ignorance is our ammunition.」開酸廣告小妹無知是優勢，呼籲她批評前要先做好功課，不要隨意窺探不熟悉的行業。

(中時新聞網)